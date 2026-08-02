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लेखपाल संघ ने एसडीएम को सौंपा मांगों का ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लंबित मांगों का हल न होने पर 5 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रमुख मांगों में स्थानांतरण प्रक्रिया, पदोन्नति, और विभिन्न भत्तों का निपटारा शामिल हैं।

लेखपाल संघ ने एसडीएम को सौंपा मांगों का ज्ञापन

आंवला। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी है कि मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेश भर के लेखपाल पांच अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन करेगें। लेखपाल संघ तहसील अध्यक्ष अनिल कुमार तथा महामंत्री पंकज सक्सेना के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में ​अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण गत वर्ष पोर्टल खोलकर 2,669 आवेदन लेने के बावजूद स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं करने, पदोन्नति डीपीसी सूची जारी करने, ​प्रशिक्षण परीक्षा परिणाम चयन वर्ष 2024 के नव-नियुक्त लेखपालों का प्रशिक्षण और परीक्षा सितंबर 2025 में पूरी होने के बाद भी परिणाम घोषित कर स्थायीकरण नहीं किये जाने, ​स्टेशनरी भत्ता, यात्रा भत्ते, वाहन भत्ता आदि की मांग की गई।

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