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लेखपालों के ऑनलाइन बहिष्कार से हजारों आवेदन डंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने बकाया मानदेय के भुगतान नहीं होने के कारण ऑनलाइन सत्यापन का बहिष्कार किया है। इससे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों जैसे कार्य प्रभावित हुए हैं। कई छात्र और फरियादी परेशान हैं, जबकि अधिकारी कार्रवाई करने में असफल रहे हैं। लेकपालों ने विरोध बढ़ाने की चेतावनी दी है।

लेखपालों के ऑनलाइन बहिष्कार से हजारों आवेदन डंप

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जिला ईकाई की ओर से बकाया मानदेय का भुगतान को लेकर बीते दो दिनों से ऑनलाइन सत्यापन कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। इससे आय जाति निवास सहित विभिन्न पोर्टल पर ऑनलाइन हजारों आवेदन डंप पड़े है। जिसे लेकर छात्र सहित अन्य फरियादी परेशान है। वही विभागीय अधिकारी भी समस्याओं को लेकर अनजान बने हुए है। जिलाध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि लेखपालों को पिछले तीन वर्षों से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यों का बकाया मानदेय नहीं मिला है। इस संबंध में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

लेखपालों का कहना है कि उन्हें राजस्व संबंधी कार्यों के साथ-साथ अन्य कई सरकारी कार्यों में भी लगाया जाता है, जिसका वे पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। हालांकि, उनके किए गए कार्यों का भुगतान न होने से उनमें गहरा रोष है। उन्होंने संघ के आवाहन पर मंगलवार से ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करने की बात कही है। इससे आय जाति निवास,बरसात अंश निस्तारण,नाम संशोधन,आपदा सहित अन्य किये गये ऑनलाइन के हजारों आवेदन डंप पड़े है। सुबह से लेकर शाम तक फरियादी तहसील में लेखपालों का चक्कर लगा रहे है। तहसील अध्यक्ष अरूण अवस्थी ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो लेखपाल संघ अपने अतिरिक्त क्षेत्र का दायित्व भी कार्यालय में जमा करेंगे।

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