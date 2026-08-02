मांगों का निस्तारण न होने पर लेखपालों ने किया प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के निस्तारण न होने पर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। अध्यक्ष नवीन कुमार दुबे के नेतृत्व में, उन्होंने कई मांगें उठाईं, जिसमें प्रमोशन सूची, भत्तों में वृद्धि और अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार शामिल हैं। यदि शासन ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो 5 अगस्त से सभी लेखपाल अपने मूल हल्के पर काम करेंगे।
लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा लालगंज के अध्यक्ष नवीन कुमार दुबे के नेतृत्व में लेखपालों ने लंबित मांगों का निस्तारण न होने पर शनिवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद राजस्व परिषद लखनऊ के नाम संबोधित पत्र एसडीएम को सौंपा। पत्रक में अंतरमंडलीय स्थानांतरण, चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने, चयन वर्ष 2024 के विभागीय परीक्षा परिणाम एवं प्रमाण पत्र घोषित करने, भत्तों में वृद्धि, भूलेख व अन्य सहायक पटलों से संबंद्ध लेखपालों को अवमुक्त किए जाने समेत अन्य मांगें शामिल रहीं। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि शासन और परिषद द्वारा तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो पांच अगस्त से उत्तर प्रदेश के सभी लेखपाल अपने मूल हल्के पर कार्य करते हुए अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे।
अतिरिक्त हल्के के बस्ते को संबंधित तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर देंगे। भविष्य में आनलाइन कार्यों के बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर लेखपाल संघ मंत्री राहुल तोमर, विकास मिश्रा, प्रवीण सिंह, रोहित राजौरिया, कुलभाष्कर त्रिपाठी, धीरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।
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