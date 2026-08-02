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स्थानांतरण व पदोन्नति की मांग को लेकर लेखपालों ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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तिलहर में लेखपाल संघ के नेतृत्व में लेखपालों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया।तिलहर, संवाददाता। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर त

स्थानांतरण व पदोन्नति की मांग को लेकर लेखपालों ने सौंपा ज्ञापन

तिलहर। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले शनिवार को लेखपालों ने तहसील परिसर में एकत्र होकर अध्यक्ष राजस्व परिषद के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम नीलिमा यादव को सौंपा। उन्होंने स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने, पदोन्नति सूची जारी करने तथा अन्य समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि अंतर मंडलीय स्थानांतरण लंबे समय से बंद होने के कारण कई लेखपाल अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात हैं, जिससे उन्हें मानसिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री तरुण प्रताप सिंह ने कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है।

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उन्होंने भत्तों में वृद्धि और भूलेख सहित अन्य सहायक पटलों से अवमुक्त किए जाने की भी मांग की। इस दौरान विनोद राणा, अंशु बाजपेई, दुर्वेश, निदा नाज, शिवा गुप्ता, शालिनी शर्मा, रामनारायण और ओमवीर सहित कई लेखपाल मौजूद रहे।

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