लंबित मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन

गोण्डा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। शनिवार को जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ द्विवेदी के निर्देश पर जिला मंत्री दीपक त्रिपाठी और पवन तिवारी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने सीआरओ रिंकी जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर शासन से जल्द निर्णय लेने की मांग की। संघ ने कहा कि अगर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पांच अगस्त से प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत लेखपाल केवल अपने मूल हलके का कार्य करेंगे और अतिरिक्त हलके और ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्व परिषद की बैठकों में कई मांगों पर प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अब तक उनका समाधान नहीं हो सका है।

इससे प्रदेशभर के लेखपालों में असंतोष है। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से अन्तर्मण्डलीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पुनः खोलने, चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची जारी करने, वर्ष 2024 की विभागीय परीक्षा का परिणाम एवं प्रमाणपत्र घोषित करने, स्टेशनरी भत्ता 100 से 500 रुपये, मोटरसाइकिल भत्ता 1500 रुपये और विशेष भत्ता 1000 रुपये किए जाने, भूलेख कार्यालयों एवं अन्य पटलों से सम्बद्ध लेखपालों को उनके मूल हल्कों में वापस भेजने और ग्राम सचिवालयों में कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। जिला मंत्री दीपक त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान में कई लेखपालों को अतिरिक्त ग्रामों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है, जिससे राजस्व कार्यो के साथ आम जनता को मिलने वाली सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य शासन का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। इस दौरान पुंडरीक पांडेय, विकास सिंह, जितेंद्र कुमार पाल, प्रशांत विक्रम सिंह, धर्मेंद्र तिवारी व ओम प्रकाश समेत अन्य लोग रहे।