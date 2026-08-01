संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त कराने की उठाई मांग
लेखपालों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन पदोन्नति सूची और विभागीय परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग
चरखारी, संवाददाता। उत्तर प्रदेश जिला लेखपाल संघ ने भत्तों में वृद्धि सहित पदोन्नति सूची जारी करने की मांग उठाई है। भूलेख सहित अन्य पटलों पर संबद्ध किए गए लेखपालों को अवमुक्त करने की मांग उठाई गई। शनिवार को लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष नीतेंद्र पटेल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को दिए ज्ञापन में कहा कि 2025 की लंबित पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है। 2024 की विभागीय परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए गए। अंतरममंडलीय स्थानांतरण पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की गई। कहा कि लेखपालों से उनका मूल कार्य लिया जाए। भूलेख सहित अन्य पटलों में संबद्ध किए गए लेखपालों को तत्काल प्रभाव से अवमुक्त किया जाए।
बाइक, वर्दी, स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि की मांग की गई। ग्राम सचिवालयों में बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर, कम्प्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सचिवालय में रोस्टर की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। मांगों का समाधान न होने पर 5 अगस्त से हलकों का कार्य किया जाएगा बाद में दस अगस्त से ऑनलाइन कार्य बंद करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह यादव, तहसील अध्यक्ष जीतेंद्र उपाध्याय, मंत्री बीरेंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।
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