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लेखपाल संघ ने लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। इसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण, पदोन्नति सूची, और परीक्षा परिणामों की घोषणा की मांग की गई। संघ ने भत्तों में वृद्धि और मूलभूत सुविधाओं की अभाव पर भी आपत्ति जताई। कार्य न होने पर 5 अगस्त 2026 से कार्य बंद करने की चेतावनी दी।

लेखपाल संघ ने लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

जमानियां, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की स्थानीय उपशाखा ने शनिवार को तहसीलदार राम नारायण वर्मा को राजस्व परिषद अध्यक्ष के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। तहसील अध्यक्ष विजय कुमार सिंह और मंत्री मंतोष कुमार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने, वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने तथा नवनियुक्त लेखपालों के परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई। संघ ने स्टेशनरी, वाहन एवं विशेष भत्तों में वृद्धि करने, भूलेख कार्यालयों से संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त करने तथा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्राम सचिवालयों में लगाए जा रहे रोस्टर का भी विरोध जताया।

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लेखपाल संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 5 अगस्त 2026 से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हल्कों का कार्य बंद कर देंगे और अतिरिक्त प्रभार के बस्ते तहसील कार्यालय में जमा कर देंगे। इस दौरान संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

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