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लेखपाल संघ की चेतावनी पांच अगस्त से एक लेखपाल एक क्षेत्र में करेगा कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के निराकरण के लिए दिया ज्ञापनफोटो 16-तहसील दिवस में एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपते लेखपाल संघ के पदाधिकारीकन्नौज।

लेखपाल संघ की चेतावनी पांच अगस्त से एक लेखपाल एक क्षेत्र में करेगा कार्य

कन्नौज। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के निराकरण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम अध्यक्ष राजस्व परिषद लखनऊ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। लेखपाल संघ ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आगामी पांच अगस्त से एक लेखपाल एक क्षेत्र में ही कार्य करेगा। लेखपाल संघ ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों का निराकरण न होने के कारण प्रदेश के लेखपालों में गहरा असंतोष व्यक्त किया। निरंतर बढ़ते कार्यभार, संसाधनों के अभाव, लंबित पदोन्नति, वेतन विसंगति, अतिरिक्त कार्यभार व अवकाश के दिनों में भी लगातार डयूटी किए जाने से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

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शासन से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, किसान हितैषी कार्यक्रमों में सबसे अधिक दायित्व लेखपालों पर ही है। इसके बावजूद उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। कहा कि अपने मूल हल्के पर कार्य करते हुए अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे। सभी लेखपाल अपने पास आवंटित अतिरिक्त हल्के बस्ते को संबंधित तहसील कार्यालय/राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर देंगे। इस मौके पर लेखपाल संघ जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार, मंत्री अभिषेक द्विवेदी, तहसील अध्यक्ष शुभम मिश्रा, तहसील मंत्री विशाल चौरसिया, अखिलेश मिश्रा, दुर्गेश गुप्ता, धर्मवीर यादव, आफताब आलम समेत अन्य मौजूद रहे।

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