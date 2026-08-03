लेखपालों ने अध्यक्ष राजस्व परिषद को भेजा ज्ञापन, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी
लखीमपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मांगों को लेकर अध्यक्ष राजस्व परिषद को ज्ञापन भेजा है। संघ ने सदर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसमें वर्ष
लखीमपुर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मांगों को लेकर अध्यक्ष राजस्व परिषद को ज्ञापन भेजा है। संघ ने सदर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसमें वर्षों से लंबित मांगों का समाधान न होने पर पांच अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन में यह भी कहा कि मांगे पूरी न होने पर लेखपाल अपने मूल हलके में ही कार्य करेंगे अतिरिक्त हलकों का पूरी तरह बहिष्कार करते हुए उनके बस्ते तहसील या राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर देंगे। संघ के तहसील अध्यक्ष अमित दीक्षित, मंत्री बृजेश वर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि अतरमंडलीय स्थानांतरण के लिए पोर्टल दोबारा खोलकर करीब 2,700 से अधिक लेखपालों को उनके गृह मंडल में स्थानांतरित किया जाए।
साथ ही चयन वर्ष 2025-26 की विभागीय पदोन्नति समिति की सूची जारी की जाए। इसके अलावा चयन वर्ष 2024 के नियुक्त लेखपालों की प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम और प्रमाणपत्र जल्द जारी करने की मांग की गई है ताकि उनका स्थायीकरण हो सके। इसके अलावा लेखपालों ने भत्तों में बढ़ोतरी की पुरजोर मांग करते हुए स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर 1,500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता और विशेष भत्ता 1,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। साथ ही भूलेख कार्यालयों व अन्य पटलों से संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त करने, पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं व सुरक्षा के बिना ग्राम सचिवालयों में लेखपालों का रोस्टर लगाए जाने की व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है।
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