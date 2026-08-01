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होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपालहोने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपालहोने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्क

होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपाल

सासनी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शासन व राजस्व परिषद ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो 5 अगस्त से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हल्के का कार्य नहीं करेंगे। संघ ने अध्यक्ष, राजस्व परिषद को भेजे ज्ञापन में अंतर्मंडलीय स्थानांतरण, चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने, विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित करने, भत्तों में वृद्धि, भूलेख पटलों से संबद्ध लेखपालों को कार्यमुक्त करने तथा ग्राम सचिवालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ ने कहा कि मांगें पूरी न होने पर अतिरिक्त हल्कों का कार्य छोड़ते हुए संबंधित अभिलेख तहसील कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे।

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