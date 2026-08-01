होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपाल
होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपालहोने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपालहोने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्क
सासनी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शासन व राजस्व परिषद ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो 5 अगस्त से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हल्के का कार्य नहीं करेंगे। संघ ने अध्यक्ष, राजस्व परिषद को भेजे ज्ञापन में अंतर्मंडलीय स्थानांतरण, चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने, विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित करने, भत्तों में वृद्धि, भूलेख पटलों से संबद्ध लेखपालों को कार्यमुक्त करने तथा ग्राम सचिवालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ ने कहा कि मांगें पूरी न होने पर अतिरिक्त हल्कों का कार्य छोड़ते हुए संबंधित अभिलेख तहसील कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे।
-
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें