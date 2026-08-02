लेखपाल संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

जानसठ। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जानसठ के लेखपालों ने संघ की लंबित एवं न्यायोचित मांगों का निराकरण न किए जाने के संबंध में राजस्व परिषद, लखनऊ की अध्यक्षा के नाम एक ज्ञापन एसडीएम रश्मि लांबा को सौंपा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जानसठ के लेखपालों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की त्रैमासिक बैठक में प्रदेश के समस्त लेखपालों की विभिन्न लंबित समस्याओं एवं मांगों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि लंबे समय से लंबित न्यायोचित मांगों का निराकरण न होने के कारण प्रदेश के लेखपालों में रोष है। लेखपालों ने चेतावनी दी कि लंबित मांगों पर शासन व परिषद द्वारा तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 5 अगस्त से उत्तर प्रदेश के समस्त लेखपाल अपने मूल हल्के पर कार्य करते हुए अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे तथा सभी लेखपाल अपने पास आवंटित अतिरिक्त हल्के बस्ते को संबंधित तहसील कार्यालय /राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर देंगे तथा भविष्य में उत्तर प्रदेश के समस्त लेखपाल ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार के लिए भी बाध्य होंगे।