लेखपालों ने मांगों का एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
पिहानी में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एसडीएम शाहाबाद को राजस्व परिषद की अध्यक्ष के नाम छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। लेखपालों ने स्थानांतरण, पदोन्नति सूची, और भत्तों के मुद्दे उठाए। मांगों के असंतोषजनक निवारण पर लेखपालों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।
पिहानी, संवाददाता। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तत्वावधान में राजस्व परिषद की अध्यक्ष को संबोधित छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम शाहाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन में लेखपालों ने मांगों को पूरा किये जाने की मांग की। तहसील अध्यक्ष नवीन शुक्ला के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अन्तर्मण्डलीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल को फिर से खोला जाए जिससे इच्छुक लेखपालो को उनके गृह मंडल में स्थानांतरण का मौका मिल सके। वर्तमन में 2700 लेखपाल अपने गृह जनपद और गृह मंडल से करीब आठ सौ किलोमीटर तक दूर हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई इस वर्ष 29 अप्रैल को पूरी होने के बाद भी आज तक पदोन्नति सूची जारी नही की गई है।
इससे लेखपालों में असंतोष व्याप्त है। स्टेशनरी भत्ता सौ रुपये से पांच सौ रुपये,नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर बाइक भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह और विशेष भत्ता सौ रुपये से एक हजार की पत्रावली पर अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाए। भूलेख कार्यालयों और पटलो पर लेखपालों को सम्बद्ध कर उनसे कार्य लिया जा रहा है इससे राजस्व के मूल कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें अवमुक्त कराया जाए। ज्ञापन में छह सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय न लिए जाने पर लेखपालों द्वारा मूल हल्के के अलावा अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करने,ऑनलाइन कार्यो का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होने की बात कही गयी है। आशीष बाजपेई, पंकज पाल आदि रहे।
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