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लंबित मांगों को लेकर लेखपालों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने बढ़ते कार्यभार, संसाधनों की कमी, लंबित पदोन्नतियों और वेतन विसंगतियों जैसे मुद्दों को लेकर कलक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल खोलने, तत्काल पदोन्नति सूची जारी करने एवं विभिन्न भत्तों की मांग की। यदि मांगें न मानी गईं, तो अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करने की चेतावनी दी।

लंबित मांगों को लेकर लेखपालों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

अमरोहा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश नेतृत्व के आहवान पर लेखपालों ने बढ़ते कार्यभार, संसाधनों का अभाव, लंबित पदोन्नति, वेतन विसंगति, अतिरिक्त कार्यभार और अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी आदि समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राजस्व परिषद के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन शनिवार को कलक्ट्रेट पर डीएम को सौंपा। इसमें अन्तर्मंडलीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल को दोबारा खोलने, इच्छुक लेखपालों का उनके गृह मंडल में स्थानांतरण करने, चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची तत्काल जारी कर पदोन्नति का लाभ दिलाने और चयन वर्ष 2024 के विभागीय परीक्षा परिणाम व प्रमाणपत्र घोषित किए जाने की मांग की गई है।

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इसके अलावा प्रति माह 500 रुपये स्टेशनरी भत्ता, 1500 रुपये वाहन भत्ता और 1000 हजार रुपये विशेष भत्ता दिलाने की मांग की गई है। ग्राम सचिवालयों में अलग से कक्ष, फर्नीचर, सुरक्षित अभिलेख कक्ष, कंप्यूटर इंटरनेट, विद्युत, पेयजल एवं शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया है। मांगें न मानी जाने पर अपने मूल हल्के पर कार्य करते हुए अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस दौरान तहसील अध्यक्ष दुष्यंत देवल, विवेक कुमार आदि मौजूद रहे।

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