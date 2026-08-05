विधानसभा में जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा बिलारी विधायक ने उठाया
उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने क्षेत्र की जनसमस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई रोकने की मांग की, विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और शिक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान मांगते हुए विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं की बात की।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में बिलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने क्षेत्र की जनसमस्याओं एवं विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में मजबूती के साथ उठाया। विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित कार्रवाई को रोकने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते विद्युत भार को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि एवं आवश्यक स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने का मुद्दा भी सदन में रखा। शिक्षा के क्षेत्र में विधायक ने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से संबंधित महाविद्यालयों की लंबित अनुमोदन संबंधी पत्रावलियों तथा पूर्व में सम्पन्न पैनल प्रक्रिया को गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद को स्थानांतरित कर शीघ्र अनुमोदन प्रदान किए जाने की मांग उठाई, जिससे विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयों को राहत मिल सके।विधायक
ने क्षेत्रीय आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी आवाज बुलंद करते हुए ग्राम नरसरा से बनियाठेर होते हुए बिलारी-डारनी मार्ग के निर्माण के लिए याचिका प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर में क्षतिग्रस्त खड़ंजा मार्ग के निर्माण की मांग भी विधानसभा में उठाई। नगर विकास से जुड़े विषयों पर विधायक ने रुस्तमनगर सहसपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का प्रश्न उठाया तथा नगर पालिका परिषद बिलारी क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं विस्तार का मुद्दा भी सदन में प्रमुखता से रखा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें