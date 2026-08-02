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विधानसभा में पहली बार वंदे मातरम् का होगा पूर्ण गायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- सदन चलाने में सभी दल सहयोग करें: सतीश महाना लखनऊ, विशेष संवाददाता

विधानसभा में पहली बार वंदे मातरम् का होगा पूर्ण गायन

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले रविवार को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक की। इसमें चार दिवसीय सत्र की कार्यवाही व विधायी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार-विमर्श हुआ। इस सत्र में पहली बार सदन में ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण गायन किया जाएगा।

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सदन का महत्व

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन लोकतांत्रिक विमर्श का सर्वोच्च मंच है। सभी दलों के सहयोग से सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलती है। चार दिवसीय इस विधानमंडल सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कार्य संपन्न किए जाएंगे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सदन का सुचारू संचालन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सभी दलों द्वारा सदन की कार्यवाही के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन का आश्वासन देना लोकतांत्रिक परंपराओं को और सुदृढ़ करेगा।

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बैठक में उपस्थित सदस्य

बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, सुशील कुमार शाक्य, जय प्रताप सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, पंकज सिंह, रवि शर्मा, रविदास मेहरोत्रा, डा. संग्राम यादव, आशु मलिक तथा विशेष आमंत्रित सदस्यों राम निवास वर्मा, राजपाल सिंह बालियान, रमेश सिंह, ओम प्रकाश राजभर, आराधना मिश्रा मोना, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उमाशंकर सिंह व राम नरेश अग्निहोत्री उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

मानसून सत्र कब शुरू हो रहा है?
मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है।
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