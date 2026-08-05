हर घर तिरंगा अभियान में यूपी को पहला स्थान दिलाने के लिए चलेगा व्यापक अभियान
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। 'हर घर तिरंगा' अभियान में यूपी को देश में पहला स्थान
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। 'हर घर तिरंगा' अभियान में यूपी को देश में पहला स्थान दिलाने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इसके लिए व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान तथा देश के गौरवशाली इतिहास से जन-जन को जोड़ने का व्यापक जनआंदोलन है।
इस अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाया जाए। इस कार्य में एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, मंगल दल, सिविल डिफेंस सहित विभिन्न संगठनों का सहयोग लिया जाए।उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि 'सेल्फी विद तिरंगा' अभियान को व्यापक रूप से संचालित करते हुए अधिकाधिक लोगों से 'हर घर तिरंगा' पोर्टल पर सेल्फी अपलोड कराई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। उन्होंने प्रमुख स्थानों पर तिरंगे की बिक्री एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पंचायतीराज, राजस्व तथा आगामी राष्ट्रीय पर्वों की तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।
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