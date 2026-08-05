दुग्धशाला विकास विभाग की स्वर्ण जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में हुआ डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन
उत्तर प्रदेश, दुग्ध उत्पादन में 16 प्रतिशत योगदान के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डेयरी कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया गया। 2024-25 में भारत 248 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ सबसे बड़ा उत्पादक देश बनेगा।
दुग्ध उत्पादन में 16 प्रतिशत योगदान के साथ देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।
कार्यक्रम का आयोजन
दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में डेयरी कॉन्क्लेव-2026 आयोजित किया गया। दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत करीब 248 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसमें उत्तर प्रदेश लगभग 38.8 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन एवं लगभग 16 प्रतिशत योगदान के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। कान्क्लेव का आयोजन दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था।
नंद बाबा दुग्ध मिशन
उन्होंने बताया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं से कुल 17,994 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा 4,951 प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में 2100 नव चयनित मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-सवंर्धन योजना, 1500 से अधिक मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना तथा 450 से अधिक नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गये हैं। साथ ही डेयरी क्षेत्र में 28,000 करोड़ रुपये से अधिक के 829 एमओयू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत 39 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवशीतन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा लगभग 10,000 रोजगार सृजित हुए हैं। निवेशकों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 42 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है।
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