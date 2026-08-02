अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों को मिलेगा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, आवेदन शुरू

अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों को मिलेगा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, आवेदन शुरू
सौरिख में, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों और प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। इस योजना में 16 खेलों के 40 खिलाडिय़ों को प्रति माह 1.50 लाख रुपये सहायता दी जाएगी। ओलंपिक तथा अन्य बड़े खेलों में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को प्राथमिकता मिलेगी।
सौरिख, संवाददाता। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों और प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। क्रीड़ा अधिकारी रामचंद्र ने बताया कि 16 विभिन्न खेलों के चयनित खिलाडिय़ों को उन्नत प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इस योजना के तहत करीब 40 अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें प्रति माह लगभग 1.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप में भाग लेने या पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी साथ ही अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी व प्रशिक्षक भी पात्र होंगे।
इच्छुक खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम सौरिख से आवेदन पत्र प्राप्त कर आठ अगस्त, शाम पांच बजे तक आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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