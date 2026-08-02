Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों को मिलेगा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, आवेदन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

सौरिख में, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों और प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। इस योजना में 16 खेलों के 40 खिलाडिय़ों को प्रति माह 1.50 लाख रुपये सहायता दी जाएगी। ओलंपिक तथा अन्य बड़े खेलों में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को प्राथमिकता मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों को मिलेगा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, आवेदन शुरू

सौरिख, संवाददाता। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों और प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। क्रीड़ा अधिकारी रामचंद्र ने बताया कि 16 विभिन्न खेलों के चयनित खिलाडिय़ों को उन्नत प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इस योजना के तहत करीब 40 अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें प्रति माह लगभग 1.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप में भाग लेने या पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी साथ ही अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी व प्रशिक्षक भी पात्र होंगे।

ये भी पढ़ें:अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेलों के लिए 13 अगस्त को होंगे जिला स्तरीय चयन ट्रायल

इच्छुक खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम सौरिख से आवेदन पत्र प्राप्त कर आठ अगस्त, शाम पांच बजे तक आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।