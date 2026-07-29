16 अगस्त से शुरू होगी खरीफ 2026 ई-खसरा पड़ताल, समय से पूरी करें तैयारियां- मुख्य सचिव

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने कहा है कि प्रदेश में खरीफ-2026 ई-खसरा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। मुख्य सचिव एसपी. गोयल ने कहा है कि प्रदेश में खरीफ-2026 ई-खसरा पड़ताल (डिजिटल क्राप सर्वे) का अभियान 16 अगस्त से शुरू होगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में समय से पूर्व तैयारियां पूर्ण करें ताकि इस अभियान का बेहतर परिणाम आ सके। उन्होंने कहा है कि आवश्यक संख्या में सर्वेयरों का चयन एवं ऑनबोर्डिंग तथा सभी सर्वेयरों का प्रशिक्षण कार्य भी तय समय सीमा से पूर्व कर लिया जाए। साथ ही, सर्वे प्रारंभ होने से पहले सभी सर्वेयरों को शत-प्रतिशत कार्य आवंटित कर दिया जाए।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक एसपी गोयल बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि वे सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाकर निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करें।

किसान रजिस्ट्री की समीक्षा इस दौरान उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी नियमित मॉनिटरिंग कर फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण की गति को और तेज किया जाए तथा शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, वहां विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत प्राप्ति हो सके।

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में 85 प्रतिशत (2,45,94,831) किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। गाजियाबाद एवं रामपुर ने केन्द्र सरकार के लक्ष्य के अनुसार 100 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कर ली है। वहीं, प्रदेश में गाटों के अंश निर्धारण का कार्य 88.92 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अमरोहा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, महोबा, बहराइच, हमीरपुर, मुरादाबाद तथा ललितपुर ने 99 प्रतिशत अंश निर्धारण कार्य पूर्ण कर प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मुख्य सचिव ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन को लक्ष्य बनाकर कार्य किया जाए तथा दुग्ध उत्पादकों को गांव स्तर पर ही उनके दूध के उचित मूल्य पर दूध विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मिशन की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए तथा जिलों को आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि आगामी अगस्त में प्रत्येक जिले में दुग्ध कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों की सहभागिता रहेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा।