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विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में ई-सेल गठित होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर से उद्यमिता एवं नवाचार को समर्थन देने के लिए फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित की जाएंगी।

विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में ई-सेल गठित होंगे

-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों में चलेंगे फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम -एकेटीयू स्थित इनोवेशन सेंटर उद्यमिता पाठ्यक्रमों के लिए जिम्मेदार होगा

शैक्षिक संस्थानों में स्टार्टअप

-शैक्षिक संस्थानों में स्टार्टअप, स्टार्टअप मेला, हैकाथॉन, आडियोथॉन, बूट कैंप आयोजित होंगे

लखनऊ। विशेष संवाददाता

प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर से ही प्रयास शुरू होंगे। उध्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फैकल्टी डेवलेपमेंट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा स्कूलों में ई-सेल की स्थापना की जाएगी। कॉलेज स्तर पर छात्रों को अपना उद्यम शुरू करने के प्रोत्साहन के लिए उद्यमिता प्रकोष्ठ (ई-सेल) गठित किया जाएगा।

इनक्यूबेशन सहायता

डॉ. अब्दुल कलाम आजाद तकनीकी विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेंटर पहले से चल रहा है। यह सेंटर राज्य के स्कूलों और कॉलवेजों में शुरू होने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम के लिए जिम्मेदार होगा। एमएसएमई विभाग ओडीओपी उत्पादों पर काम करने वाले इंक्यूवेटर्स को सहायता करेगा। उद्योग विभाग के अधिकारी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फील्ड अधिकारी नामित करेंगे। यह अधिकारी नए स्टार्टअप की मदद करेंगे।

यूपी स्टार्टअप नीति-2026

यूपी स्टार्टअप नीति-2026 में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा स्कूल स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि पढ़ाई के दौरान से ही बच्चों में अपना रोजगार शुरू करने के लिए रूझान बढ़े। ब्रांड प्रमोशन और प्रतिभा पहचान के लिए कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में ‘स्टार्टअप एक्सप्रेस’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन से पहले इंक्यूबेटर स्थापित करना अनिवार्य होगा। स्टार्टअप एक्सप्रेस के बाद स्टार्टअप मेले आयोजित किए जाएंगे। इसमें निर्णायक मंडल के सामने बच्चों को आइडिया प्रस्तुत करना होगा। अच्छे आइडिया को रियायती इंक्यूबेशन सहायता, निर्वाह भत्ता, सीड कैपिटल जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे।

प्रतियोगिताएं और पुरस्कार

इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेजों में हैकाथॉन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। चयनित तीन विचारों को इंक्यूबेशन मदद, वित्तपोषण, मेंटरशिप के रूप में पुरस्कार दिए जाएंगे। कक्षा 8 से 12 तक के छात्र सामूहों के लिए जिला स्तरीय जूनियर आइडियाथॉन आयोजित किए जाएंगे। इसमें 50 अच्छे विचारों को 25 हजार तक पुरस्कार दिया जाएगा।

इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने का मौका दिया जाएगा। स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। इसके तहत विश्वस्तरीय स्टार्टअप को स्थानीय स्टार्टअप के साथ काम करने और विचारों को साझा करने के लिए एमओयू कि जाएंगे। स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यायों में बूट कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि परिसरों में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्कूल और कालेज के छात्रों को स्थानीय समाज की समस्याओं के समाधान के लिए नए व्यवसायिक विचार करने पर सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार दो दिवसीय स्टार्टअप संगोष्ठी आयोजित करेगी। इसमें देश व विदेश के नवप्रवर्तक, इंक्यूबेटर, निवेशक, उद्योग संघ, शैक्षिक संस्थान एक मंच पर होंगे। प्रमुख शहरों में यह कार्यक्रम अलग-अलग तिथियों में आयोजित होंगे। इसी तरह प्रतिवर्ष स्टार्टअप वीक आयोजित किए जाएंगे। प्रतिवर्ष 14 स्टार्टअप को प्रूफ आफ कॉन्सेप्ट का अवसर दिया जाएगा।

FAQs

फैकल्टी डेवलेपमेंट कार्यक्रम कब और क्यों आयोजित किए जाएंगे?
फैकल्टी डेवलेपमेंट कार्यक्रम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाएंगे।

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