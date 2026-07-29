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नोएडा डिपो से हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसें चलनी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, सौम्य मिश्र। शिवभक्तों की सुविधा के लिए डिपो से अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया

नोएडा डिपो से हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसें चलनी शुरू

नोएडा, सौम्य मिश्र। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शिवभक्तों की सुविधा के लिए मोरना स्थित नोएडा डिपो से अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया है। यह फैसला सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। नोएडा डिपो से हरिद्वार के लिए रोजाना चार बसें चलती हैं। वहीं, एक बस देहरादून को जाती है। सभी बसें सीएनजी चलित और साधारण हैं। ऋषिकेश के लिए डिपो से बस की सुविधा नहीं है। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोहताष कुमार ने कहा कि मंगलवार को दो अतिरिक्त बसें हरिद्वार के लिए भेजी गई थीं।

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बुधवार को भी अतिरिक्त बसें लगाई गई थीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद के मुताबिक अभी तक डिपो में भीड़ नहीं पहुंच रही है। संभव है कि अगले एक से दो दिन में यात्रियों की संख्या में अधिक इजाफा हो। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों के लिए अतिरिक्त बसों की सुविधा मौजूद है। रात में भी यदि शिवभक्त डिपो में पहुंचेंगे तो हरिद्वार के लिए बस भेजने की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई से रूट डायवर्जन लागू है। ऐसे में बसें घूमकर जाएंगी। प्रशासन के दिशा निर्देशों के आधार पर हापुड़ और किठौर के रास्ते बसों को चलाया जाएगा। इसका फैसला मौके पर ही डायवर्जन के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपो पर शुद्ध पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय, बैठने के लिए उचित प्रबंध और पूछताछ काउंटर की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को किसी भी तरह की समय न हो, इसके लिए दिशा निर्देश पहले से ही जारी हैं। चालक और परिचालकों की नियमित तौर पर काउंसलिंग की जा रही है।---------

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