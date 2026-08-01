दिव्यांगजन रोजगार अभियान तीन अगस्त से होगा शुरू
गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। यह अभियान दिव्यांगजनों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार प्रदान करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी कौशल विकास मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 का आयोजन 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। जिला समन्वयक ने बताया कि अभियान के दौरान जिले की औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ने के इच्छुक दिव्यांगजन विकास भवन स्थित कौशल विकास मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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