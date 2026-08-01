यूपी में जुलाई में हुई 27 फीसदी कम बारिश

कानपुर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों में जुलाई में उत्तर प्रदेश में वर्षा औसत से 27 फीसदी कम रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 34 और पश्चिमी यूपी में 15 फीसदी कम बारिश हुई। कुछ जिलों में बारिश की कमी के बावजूद बर्स्ट रेन और पॉकेट रेन के कारण औसत के नजदीक पहुँच गई।

कानपुर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंचलिक केंद्र के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में जुलाई में हुई वर्षा अपने औसत से 27 फीसदी कम रह गई। इसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 34 और पश्चिमी यूपी में 15 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी यूपी का एक भी जिला ऐसा नहीं रहा जहां औसत या इससे अधिक बारिश हुई हो। पश्चिमी के 10 जिलों में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई। जुलाई में मानसून लगातार सक्रिय रहने के बाद भी पूरे प्रदेश में समान वर्षा की स्थितियां नहीं बन पाईं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी सिस्टम के कारण बारिश होती रही। कहीं बर्स्ट रेन हुई तो कहीं पॉकेट रेन हुई। बारिश के दिवस कम हो गए और सीमित दिवसों में ही एक-दो बार तेज बारिश से कुल बारिश औसत के नजदीक पहुंच सकी。

पूर्वी उत्तर प्रदेश की बारिश प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सबसे अच्छा औसत चित्रकूट का और फिर कानपुर नगर का रहा। चित्रकूट में मात्र 01 फीसदी औसत से कम और कानपुर में औसत से 03 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। तीसरे स्थान पर बलिया रहा जहां 05 फीसदी कम बरसात हुई। वहीं, सबसे कम वर्षा भदोही में औसत से 78 फीसदी कम रही। कानपुर देहात और कौशांबी में औसत से 75 फीसदी कम रही।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारिश प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मेरठ में सबसे अच्छी बारिश हुई। यहां औसत से 88 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई। इसी तरह मुजफ्फरनगर में औसत से 82 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। संभल में 46 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। पश्चिमी यूपी में पीलीभीत में सबसे कम औसत से 75 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई। गौतम बुद्ध नगर में औसत से 74 फीसदी कम वर्षा हुई।

मौसम विशेषज्ञ की राय मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि आईएमडी के रिकॉर्ड के हिसाब से तो औसत से कम बारिश हुई है लेकिन प्रदेश में अनेक स्थानों पर पॉकेट रेन या बर्स्ट रेन ज्यादा रही है। जुलाई में पूर्व में लगाए गए अनुमान के हिसाब से फिर भी बारिश औसत के नजदीक पहुंच गई।

भविष्यवाणी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश के आसार हैं। पहले पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही पश्चिमी यूपी में भी बारिश शुरू हो जाएगी। छह अगस्त तक यह दौर जारी रहने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रात का पारा भी 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम नमी का प्रतिशत 83 और न्यूनतम 62 रहा। हवा की रफ्तार ने ही काफी हद तक उमस से राहत दिलाई। सीएसए कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि दो या तीन से कानपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।