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जेल में गमछे पर प्रतिबंध, बंदियों को मिलेगा तौलिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़। प्रदेश की जेलों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। जेल परिसर में गमछा ले जाने और बंदियों को गमछा उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी गई है। इसके स्थान पर अब बंदियों को तौलिया दिया जाएगा।

जेल में गमछे पर प्रतिबंध, बंदियों को मिलेगा तौलिया

आजमगढ़। प्रदेश की जेलों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जेल परिसर में गमछा ले जाने और बंदियों को गमछा उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी गई है। इसके स्थान पर अब बंदियों को तौलिया दिया जाएगा। शासन के निर्देश के बाद आजमगढ़ जिला कारागार प्रशासन ने बंदी कल्याण कोष से तौलियों की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। जेल प्रशासन के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में हुई आत्महत्या की अधिकांश घटनाओं में गमछे का फंदे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के तहत जेल परिसर में गमछा ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह नियम बंदियों, उनसे मिलने आने वाले मुलाकातियों तथा जेल परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर लागू होगा। जेल प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से गमछा संवेदनशील वस्तु साबित हो रहा था। इसका कपड़ा लंबा और लचीला होने के कारण इससे आसानी से फंदा बनाया जा सकता है। इसके अलावा गमछे की आड़ में प्रतिबंधित सामान छिपाकर जेल के अंदर या बाहर ले जाने की आशंका भी बनी रहती है।

तौलिया के दुरुपयोग की आशंका कम

प्रशासन का मानना है कि तौलिया गमछे की तुलना में छोटा और कम लचीला होता है। ऐसे में उससे फंदा बनाना या अन्य अनुचित गतिविधियों में उसका इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत कठिन है। यही कारण है कि गमछे के स्थान पर बंदियों को तौलिया उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

सुरक्षा को प्राथमिकता, आगे भी हो सकते हैं सख्त कदम

जेल प्रशासन का कहना है कि गमछे पर प्रतिबंध से बंदियों की सुरक्षा बढ़ाने और जेल के भीतर अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम भी उठाए जा सकते हैं।

सभी बंदियों को तौलिया उपलब्ध कराना चुनौती

आजमगढ़ जिला कारागार में वर्तमान में 1300 से अधिक बंदी निरुद्ध हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि बंदियों को तौलिया उपलब्ध कराने के लिए बंदी कल्याण कोष से खरीद की जाएगी। हालांकि एक साथ सभी बंदियों को तौलिया उपलब्ध कराना आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस मद में उपलब्ध धनराशि सीमित है। ऐसे में पहले आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को चिह्नित कर उन्हें तौलिया उपलब्ध कराया जाएगा। जिन बंदियों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, वे अपने घर से तौलिया मंगा सकेंगे।

स्पष्टीकरण के लिए सामान्य प्रश्न

जेलों में गमछा ले जाने पर क्यों रोक लगाई गई है?
गमछा का फंदे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आए हैं और इसे सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील वस्तु माना गया है।
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