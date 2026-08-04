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प्रदेश में जल्द लागू होगा एक सर्किल दर गणना प्रणाली

By Amareesh Singh
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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यूपी में संपत्तियों की सर्किल रेट निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक समान प्रणाली लायी जा रही है। इस कदम से विभिन्न जिलों में सर्किल रेट और स्टांप शुल्क की गणना एक समान होगी, जिससे विक्रेता और क्रेता को सुविधा होगी। संपत्तियों को शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण श्रेणी में बांटा जाएगा।

प्रदेश में जल्द लागू होगा एक सर्किल दर गणना प्रणाली

वाराणसी। सूबे में जमीनों की सर्किल रेट निर्धारण की विसंगतियां दूर होंगी। जल्द ही हर जिले में सर्किट रेट की गणना प्रणाली एक समान होगी। स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट अनुमति के लिए भेजा है। इससे क्रेता और विक्रेताओं को सर्किल रेट की गणना में आसानी होगी। वहीं जिलों में भिन्न-भिन्न गणना प्रक्रिया से होने वाली झंझटों से निजात मिलेगी। वर्तमान में कलेक्टर की ओर से हर जनपद में सर्किल रेट औऱ स्टाम्प शुल्क की गणना प्रक्रिया अलग-अलग होती है। इससे हर जिले में सर्किल रेट के निर्धारण औऱ स्टाम्प शुल्क की गणना भी भिन्न है। वाराणसी, आगरा, मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज आदि प्रमुख शहरों की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति अलग होने से वहां के रियल एस्टेट बाजार की कीमत अलग-अलग है। वहीं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य सर्किल रेट है, जिससे कम कीमत पर संपत्ति बेची नहीं जा सकती। ये रेट स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना में सहायक होते हैं, क्योंकि ये शुल्क संपत्ति के सर्किल रेट या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी अधिक हो उस पर लगाए जाते हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय़ लिया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्किल दर निर्धारण और स्टांप शुल्क की गणना के लिए एक समान प्रणाली हो। नए प्रावधान में शासन की ओर से कलेक्टर को एक मार्गदर्शिका उपलब्ध करा दी जाएगी, जिस पर गणना होती रहेगी.

तीन श्रेणियों में बंटेंगी संपत्तियां

वर्तमान में हर जिला सर्किल रेट तय करने के लिए अपने अलग-अलग पैमाने का पालन करता है, जिसे दो पड़ोसी जिलों में भी दरों का बड़ा अंतर देखने को मिलता है। नई व्यवस्था के तहत अब पूरे प्रदेश की संपत्तियों को मुख्य रूप से शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण जैसी तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। हर श्रेणी में क्षेत्र के विकास की स्थिति, कनेक्टिविटी और महत्व के आधार पर ज्यादा से ज्यादा 25 अलग-अलग सर्किल रेट बनाए जाएंगे। इन वर्गीकरणों के तहत आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि भूमि के लिए अलग-अलग मानक दरें तय की जाएंगी.

कोट

पूरे प्रदेश में एक सर्किल दर गणना प्रणाली के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे कई जिलों में गणना प्रणाली में व्याप्त विसंगतियां दूर होंगी। साथ ही क्रेता-विक्रेता आसानी से अपनी सम्पत्तियों का सर्किल रेट औऱ स्टाम्प शुल्क की गणना आसानी कर सकेंगे.

रवींद्र जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वंत्र प्रभार)-स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट में बदलाव क्यों हो रहा है?
सर्किल रेट निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने और सभी जिलों में एक समान प्रणाली लागू करने के लिए यह परिवर्तन किया जा रहा है।
Amareesh Singh

लेखक के बारे में

Amareesh Singh

शॉर्ट बायो : अमरीष सिंह, पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। इन्होंने हिन्दुस्तान डिजिटल प्रोग्राम 'दिनभर की पांच प्रमुख खबरें' के लिए एंकरिंग भी कर चुके हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमरीष सिंह हिन्दुस्तान समाचार पत्र के विशेष संवाददाता हैं। इन्हें पत्रकारिता में 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमरीष सिंह ने अपने करियर की शुरुआत समाचार एजेंसी यूनिवार्ता दिल्ली से की, यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग की। वर्ष 2007 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला वाराणसी से जुड़े। यहां सम्पादकीय विभाग में बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और पूर्वांचल डेस्क पर काम किया। वर्ष 2014 में वाराणसी हिन्दुस्तान ज्वाइन किए और 2019 से रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अमरीष सिंह को विज्ञान और पत्रकारिता का संयोजन मिला। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, सिंचाई विभाग जैसे दर्जनों बीट पर काम किया। वर्तमान में टीम को लीड करने के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम, ज्ञानवापी, जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, भाजपा, वीआईपी मूवमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।


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