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ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो में चमकेगा संभल, विदेशी खरीदारों से सीधे जुड़ेंगे निर्यातक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा। यह ट्रेड शो भव्य और कारोबारी अवसरों से भरा होगा। निर्यातकों को स्टॉल बुक करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें विदेशी खरीदारों की सहभागिता एक विशेष आकर्षण होगी।

ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो में चमकेगा संभल, विदेशी खरीदारों से सीधे जुड़ेंगे निर्यातक

जनपद के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। इस बार ट्रेड शो पहले से अधिक भव्य, सेक्टर आधारित और कारोबारी अवसरों से भरपूर होगा। जिला प्रशासन ने निर्यातकों, हस्तशिल्पियों, कारखानेदारों और उद्यमियों से स्टॉल बुक कर इसमें भाग लेने की अपील की है। ट्रेड शो में बी-टू-बी और बी-टू-सी प्रारूप के तहत प्रदेश के उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। इसके साथ ही विभिन्न उद्योगों से जुड़े सम्मेलन, नॉलेज सेशन, फैशन शो और देश-विदेश के व्यापार विशेषज्ञों की सहभागिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि 400 से 500 सेक्टर-विशिष्ट विदेशी खरीदार (ओवरसीज बायर्स) इसमें शामिल होंगे। इससे संभल के निर्यातकों को सीधे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से संपर्क बनाने और नए व्यापारिक अवसर तलाशने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस बार नवोदित और नियमित, दोनों श्रेणी के निर्यातकों को समान अवसर दिया गया है। नवोदित निर्यातकों में वे उद्यमी शामिल होंगे, जिनका आईईसी (इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कोड) 1 अप्रैल 2022 के बाद जारी हुआ है। इनके लिए हॉल नंबर-14 में 9 वर्गमीटर के स्टॉल मात्र 17 हजार रुपये के रियायती शुल्क पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि नए उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन, प्रचार-प्रसार और नेटवर्किंग प्रभावी ढंग से कर सकें। इसके अलावा 12 वर्गमीटर के स्टॉल की लागत 1,13,280 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं 24, 27, 30 और 33 वर्गमीटर के स्टॉल भी उपलब्ध रहेंगे। 36 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले बेयर स्कीम स्टॉल की शुरुआती कीमत 3,18,600 रुपये होगी। इच्छुक निर्यातक ऑनलाइन माध्यम से स्टॉल बुक कर सकते हैं। यह ट्रेड शो संभल के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ स्थानीय उद्यमियों के लिए नए निर्यात बाजारों के द्वार खोलने का महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है。

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भागीदारी की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में भाग लेने के इच्छुक जनपद के निर्यातक, हस्तशिल्पी, कारखानेदार और उद्यमी निर्धारित शुल्क जमा कर स्टॉल बुक करा सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र कार्यालय में संपर्क कर आगे की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। स्टॉल आवंटन 'प्रथम आवत, प्रथम पावत' यानी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। ऐसे में इच्छुक उद्यमियों को समय रहते आवेदन कर अपनी जगह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।

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-मुकेश कुमार, उपायुक्त उद्योग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 कब आयोजित होगा?
هذا المعرض سيقام من 25 إلى 29 سبتمبر.
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