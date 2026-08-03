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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमकेगा जनपद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में UP इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026, 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इस शो में जिले के टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित होंगे। यह आयोजन स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने का एक मौका है और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करेगा।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमकेगा जनपद

हरदोई। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में इस बार जनपद के टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पाद अपनी पहचान बनाएंगे। उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के उद्यमी ट्रेड शो में हिस्सा लेंगे। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन से जिले के उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का बेहतर अवसर मिलेगा। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आयोजित होने वाला यह ट्रेड शो "यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ: इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स" थीम पर आधारित होगा। इसमें देश-विदेश के खरीदार, विक्रेता, निर्यातक और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

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ऐसे मंच पर जनपद के उत्पादों को प्रदर्शित करने से स्थानीय उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी हरदोई के दो हैंडलूम बुनकर उद्यमियों ने भाग लिया था। उस दौरान जिले के पारंपरिक उत्पादों को अच्छी पहचान मिली थी। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी जिले के टेक्सटाइल और हैंडलूम क्षेत्र के उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। हर्ष प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन केवल उत्पादों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं होते, बल्कि यहां क्रेता से विक्रेता और विक्रेता से ग्राहक के बीच मजबूत व्यावसायिक संबंध स्थापित होते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार और निर्यात के नए अवसर प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि "लोकल फॉर वोकल" की अवधारणा को मजबूती देने के साथ ही जनपद के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में यह ट्रेड शो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे जिले के उद्यमियों को नए ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ेगी और प्रदेश के साथ-साथ देश के निर्यात को भी गति मिलेगी।

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