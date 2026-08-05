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ग्राम पंचायत सचिवों की तैनाती अब क्लस्टर के अनुसार होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों की तैनाती अब क्लस्टर व्यवस्था के अनुसार होगी। पंचायत राज निदेशालय ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सचिवों का आवंटन और तैनाती क्लस्टर नीति के अनुरूप हो। इससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

ग्राम पंचायत सचिवों की तैनाती अब क्लस्टर के अनुसार होगी

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों (ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी) की तैनाती अब क्लस्टर व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। पंचायत राज निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत सचिवों का आवंटन और तैनाती शासन की क्लस्टर नीति के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। ग्राम पंचायतों का आवंटन जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से जिलाधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। प्रत्येक जिले में पहले से बनाए गए क्लस्टर के आधार पर ही सचिवों की तैनाती होगी, ताकि प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। किसी ग्राम पंचायत सचिव को एक से अधिक क्लस्टरों का प्रभार नहीं दिया जाएगा।

यदि किसी अधिकारी के पास वर्तमान में एक से अधिक क्लस्टरों का दायित्व है तो अतिरिक्त क्लस्टर का प्रभार तत्काल हटाकर शासन की व्यवस्था के अनुरूप समायोजन किया जाएगा। पंचायत राज निदेशक अमित कुमार सिंह की ओर से जारी इस आदेश में सभी जिलाधिकारियों से शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी। डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी का कहना है कि आदेश आने के बाद इसके बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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