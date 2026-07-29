दीपक कुमार के आईएसएफ कार्यकारी समिति सदस्य बनने पर खुशी
गोरखपुर के खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षकों ने आईएएस दीपक कुमार के बेलग्रेड में आईएसएफ कार्यकारी समिति का सदस्य निर्वाचित होने पर खुशी व्यक्त की। भारत ने दिसंबर 2025 में विश्व स्कूल अंडर-15 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी।
गोरखपुर, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के अध्यक्ष आईएएस दीपक कुमार के सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईएसएफ) की कार्यकारी समिति का सदस्य निर्वाचित होने पर गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षकों में खुशी है। दिसंबर 2025 में विश्व स्कूल अंडर-15 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता था। इस उपलब्धि पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने शुभकामनाएं दीं।
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