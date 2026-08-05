राष्ट्रीय कुराश के लिए खिलाड़ियों ने दिखाई दमदार चुनौती
बुधवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश कुराश एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय सब-जूनियर कुराश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 250 बालक-बालिका खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन की तैयारी की। सहारनपुर के खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे।
डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को उत्तर प्रदेश कुराश एसोसिएशन की एक दिवसीय राज्य स्तरीय सब-जूनियर कुराश प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 जनपदों के करीब 250 बालक-बालिका खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए जोर आजमाइश की। द इंडियन कुराश एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत कुमार विक्रांत कुमार ने बताया कि अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी 4 से 6 सितंबर तक लुधियाना में होने वाली सब-जूनियर राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। देर शाम तक चले मुकाबलों में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने भी कई भार वर्गों में पदक जीतकर चयन की दौड़ में मजबूत दावेदारी पेश की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें