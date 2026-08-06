डेयरी कॉन्क्लेव में पशुपालकों को दी योजनाओं की जानकारी
शामली में एक दिवसीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सीडीओ बृजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में दुग्ध आयुक्त ने आधुनिक डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के उपाय बताए। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए।
शामली। विकास भवन सभागार में बुधवार को सीडीओ बृजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में एक दिवसीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. चन्द्रभानु कश्यप ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने जूम माध्यम से प्रदेशभर के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, नंद बाबा दुग्ध मिशन के लाभार्थियों एवं उद्यमियों को संबोधित किया। उन्होंने दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आधुनिक डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में नंद बाबा दुग्ध मिशन, आधुनिक डेयरी प्रबंधन, चारा प्रबंधन, पशु रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।
विशेषज्ञों ने पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से डेयरी संचालन कर आय बढ़ाने के उपाय भी बताए। इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना में ई-लॉटरी के माध्यम से चयनित 28 लाभार्थियों, जिनमें 14 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं, को सीडीओ बृजेंद्र शुक्ल ने चयन पत्र एवं अनुमति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक अशोक कुमार ने किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।
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