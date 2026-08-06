54 अभ्यर्थियों का हुआ वेरिफिकेशन
उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा-2025 में 1193 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण 13 जुलाई से कुशीनगर में चल रहा है। बुधवार को 55 पुरुष अभ्यर्थियों में से 54 का कागजात सत्यापन किया गया।
पडरौना। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा-2025 में उत्तीर्ण 1193 अभ्यर्थियों (महिला/पुरुष) के अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षण का कार्य पिछले 13 जुलाई से रिजर्व पुलिस लाइन, कुशीनगर में सुचारु रूप से संचालित हो रहा है। इस क्रम में बुधवार को कुल 55 पुरुष अभ्यर्थियों में से 54 अभ्यर्थियों का कागजात वेरिफिकेशन किया गया।
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