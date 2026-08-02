मानसून सत्र के दौरान कड़ी रहे कानून-व्यवस्था : केशव प्रसाद

•- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में की समीक्षा बैठक - सभी

•- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में की समीक्षा बैठक - सभी जिलों में बरती जाए सतर्कता, शरारती तत्वों पर रहे कड़ी नजर

-आंदोलनकारी छात्रों को न किया जाए परेशान, कांवड़ यात्रा पर रहे नजर

लखनऊ, विशेष संवाददाता

आतंकी साजिश को लेकर यूपी में हाई अलर्ट के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को विधान भवन के सभागार में मानसून सत्र-2026 के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मानसून सत्र के दौरान बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने के साथ ही सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने का निर्देश दिया।

सुरक्षा प्रबंधों पर ध्यान उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्गों से लेकर सभी संवेदनशील स्थानों पर शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटना के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व कांवड़ यात्रा मार्गों पर आतंकी साजिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन सभी का अधिकार है, इसलिए आंदोलनकारी छात्रों के साथ अनावश्यक कठोर बर्ताव न किया जाए। छात्र आंदोलनों की आड़ लेकर कानून-व्यवस्था भंग करने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भविष्य में लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए प्रभावी निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई तथा खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया जाए। हर संवेदनशील क्षेत्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्रिम रणनीति अपनाई जाए। एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न या शोषण न होने पाए।

अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई उपमुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। कहा कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, सुचारु, सुविधायुक्त व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कहा कि कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश, एडीजी यातायात ए.सतीश गणेश, एडीजी लॉजिस्टिक्स संजीव गुप्ता, एडीजी मानवाधिकार राज कुमार समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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अयोध्या प्रकरण की भी समीक्षा

अयोध्या प्रकरण की स्थिति उपमुख्यमंत्री ने बैठक में अयोध्या राममंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरण की गहन व निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जांच में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

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यह भी दिए निर्देश

अन्य निर्देश - साइबर ठगी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

- साइबर थाना व तकनीकी इकाइयों को और अधिक सशक्त बनाया जाए।

-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए।

- अफवाह फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो।

- आनलाइन यातायात चालानों में यह सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक राशि के अथवा अनुचित चालान न हो।

-प्रवर्तन की कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी, न्यायसंगत व जनहित को ध्यान में रखकर की जाए।

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