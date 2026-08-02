Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मानसून सत्र के दौरान कड़ी रहे कानून-व्यवस्था : केशव प्रसाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

•- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में की समीक्षा बैठक - सभी

मानसून सत्र के दौरान कड़ी रहे कानून-व्यवस्था : केशव प्रसाद

•- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में की समीक्षा बैठक - सभी जिलों में बरती जाए सतर्कता, शरारती तत्वों पर रहे कड़ी नजर

ये भी पढ़ें:कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, शोषण और लापरवाही पर करें कार्रवाई, केशव प्रसाद मौर्य के सख्त निर्देश

-आंदोलनकारी छात्रों को न किया जाए परेशान, कांवड़ यात्रा पर रहे नजर

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: श्रावणी मेला, चेहल्लुम और साध्वी ऋतंभरा के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट

लखनऊ, विशेष संवाददाता

आतंकी साजिश को लेकर यूपी में हाई अलर्ट के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को विधान भवन के सभागार में मानसून सत्र-2026 के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मानसून सत्र के दौरान बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने के साथ ही सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने का निर्देश दिया।

सुरक्षा प्रबंधों पर ध्यान

उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्गों से लेकर सभी संवेदनशील स्थानों पर शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटना के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व कांवड़ यात्रा मार्गों पर आतंकी साजिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन सभी का अधिकार है, इसलिए आंदोलनकारी छात्रों के साथ अनावश्यक कठोर बर्ताव न किया जाए। छात्र आंदोलनों की आड़ लेकर कानून-व्यवस्था भंग करने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भविष्य में लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए प्रभावी निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई तथा खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया जाए। हर संवेदनशील क्षेत्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्रिम रणनीति अपनाई जाए। एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न या शोषण न होने पाए।

अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। कहा कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, सुचारु, सुविधायुक्त व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कहा कि कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश, एडीजी यातायात ए.सतीश गणेश, एडीजी लॉजिस्टिक्स संजीव गुप्ता, एडीजी मानवाधिकार राज कुमार समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

------

अयोध्या प्रकरण की भी समीक्षा

अयोध्या प्रकरण की स्थिति

उपमुख्यमंत्री ने बैठक में अयोध्या राममंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरण की गहन व निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जांच में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

-------

यह भी दिए निर्देश

अन्य निर्देश

- साइबर ठगी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

- साइबर थाना व तकनीकी इकाइयों को और अधिक सशक्त बनाया जाए।

-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए।

- अफवाह फैलाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो।

- आनलाइन यातायात चालानों में यह सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक राशि के अथवा अनुचित चालान न हो।

-प्रवर्तन की कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी, न्यायसंगत व जनहित को ध्यान में रखकर की जाए।

------

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उपमुख्यमंत्री ने बैठक में किन विषयों पर चर्चा की?
उपमुख्यमंत्री ने बैठक में सुरक्षा प्रबंधों, अवैध धर्मांतरण, अयोध्या प्रकरण और साइबर ठगी पर चर्चा की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Lucknow News Keshav Prasad Maurya अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।