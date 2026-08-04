कैबिनेट:: प्रदेश में गठित होगा घुमंतू विकास बोर्ड

उत्तर प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घुमन्तू समाज के कल्याण के लिए घुमन्तू विकास बोर्ड का गठन हुआ है। यह बोर्ड मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगा और घुमन्तू जातियों की समस्याओं का समाधान करेगा। हर तीन महीने में बोर्ड की बैठक होगी।

राज्य स्तर पर समाज कल्याण मंत्री तथा जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित होगी घुमन्तू जातियों को सूचीबद्ध कर आर्थिक-सामाजिक लाभ दिलाने में बोर्ड सहायता करेगा

बोर्ड की बैठक बोर्ड की हर तीन महीने में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी

घुमन्तू विकास बोर्ड का गठन लखनऊ। विशेष संवाददाता

प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध घुमन्तू समाज के सामाजिक आर्थिक विकास तथा कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश घुमन्तू विकास बोर्ड का गठन होगा। कैबिनेट की बैठक में बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

समुदाय का उत्थान घुमन्तू विकास बोर्ड विशेष तौर पर विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। इसका मकसद ऐसे समुदायों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करना तथा केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाना होगा। आवास, आजीविका सहायता दिला कर उन्हें सामाजिक रूप से सुदृढ बनाना होगा। बोर्ड ऐसे समुदायों के विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा निगरानी भी करेगा।

नीतिगत सिफारिशें बोर्ड को नीतिगत सिफारिशें देने, समुदायों की समस्याओं का समाधान करने और सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसकी संरचना द्वि-स्तरीय है, जिसमें राज्य स्तर पर समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी। यह समिति राज्य स्तर पर नीतिगत मुद्दो पर काम करेगी। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित होगी। यह समिति घुमन्तू जातियों को चिह्नित कर सूचीबद्ध करेगी तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगी। घुमन्तू विकास बोर्ड को निरीक्षण, जांच और डाटाबेस तैयार करने के अधिकार होंगे। बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। बोर्ड की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी。