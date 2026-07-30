जीआरपी ने जंक्शन पर पकड़ी अवैध अंग्रेजी शराब
प्रयागराज जंक्शन पर जीआरपी ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में 32 वर्षीय विकास कुमार राय को गिरफ्तार किया। उसके पास से 20,000 रुपये की कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आरोपी ट्रेनों के माध्यम से शराब बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचता था। जीआरपी ने उसे न्यायालय में पेश किया।
प्रयागराज, संवाददाता। प्रयागराज जंक्शन पर जीआरपी ने गुरुवार को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिहार के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर सूरत-छपरा एक्सप्रेस के पास पकड़े गए आरोपी के कब्जे से करीब 20 हजार रुपये कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। आरोपी की पहचान बिहार के पटना जिले के दानापुर निवासी 32 वर्षीय विकास कुमार राय के रूप में हुई है।जीआरपी के अनुसार आरोपी के बैग से 750 मिलीलीटर की 12 और 180 मिलीलीटर की 13 बोतलें बरामद हुईं। सभी बोतलों पर 'फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली' अंकित था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ट्रेनों के जरिए शराब बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचता था।
जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है।
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