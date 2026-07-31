तालाबों की जमीन को राजस्व अभिलेखों में कराएं दर्ज
प्रयागराज में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के डीएम को तालाबों और पारंपरिक जलाशयों के संरक्षण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। तालाबों की भूमि का सही रिकॉर्ड बनाने से जलाशयों का संरक्षण मजबूत होगा और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। इसके साथ ही भूमि विवादों के निस्तारण में भी मदद मिलेगी।
प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने तालाबों और अन्य पारंपरिक जलाशयों के संरक्षण को लेकर सभी जिलों के डीएम को सख्त निर्देश जारी किए हैं। शासन ने कहा है कि तालाबों से संबंधित भूमि का राजस्व विभाग को समयबद्ध तरीके से हस्तांतरण कर राजस्व अभिलेखों में उसका सही दर्जीकरण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाए। शासन स्तर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से 15 जुलाई तक हुई प्रगति की समीक्षा में जिन मामलों में कार्रवाई अधूरी पाई गई, उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए राजस्व विभाग और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अभिलेखों का सत्यापन व आवश्यक प्रविष्टियां समयबद्ध ढंग से दर्ज कराने को कहा गया है। तालाबों की भूमि का सही रिकॉर्ड तैयार होने से जलाशयों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी और उन पर होने वाले अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण में भी राजस्व अभिलेख महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। शासन से मिले निर्देश के क्रम में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अफसरों को निर्देश दिया है कि तालाबों से जुड़े मामलों की नियमित निगरानी की जाए, तय समयसीमा में सभी औपचारिकताएं पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए तथा कार्यों में अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। इस पहल से पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण मजबूत होगा, भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी और जल संरक्षण के प्रयासों को नई गति मिलेगी। जिले में बड़ी संख्या में तालाबों पर कब्जा है। शहरी क्षेत्र के अधिकांश तालाबों पर तो वर्तमान में कॉलोनियां भी विकसित हो चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंAbhishek Mishra
शॉर्ट बायो: अभिषेक मिश्र पिछले 22 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रयागराज में वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में प्रशासनिक व प्रमुख धार्मिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक मिश्र भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में अभिषेक ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रशासनिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों की खबरों को देख रहे हैं। 2010 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
अभिषेक मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2004 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार से की थी। अगस्त 2007 में अमर उजाला कानपुर व आगरा में रहते हुए अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2008 से अगस्त 2010 तक दैनिक जागरण आईनेक्स्ट अखबार में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की रिपोर्टिंग की। सितंबर 2010 में एक बार फिर ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। तब से अब तक ‘हिन्दुस्तान’ अखबार से जुड़े हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक करने बाद अभिषेक मिश्र ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। इसके बाद से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में उच्च व तकनीकी शिक्षा के साथ बाद प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, मेडिकल बीट की रिपोर्टिंग के साथ ही रेलवे व परिवहन की रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से प्रशासन, आबकारी बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रमुख धार्मिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखने वाले अभिषेक का मानना है कि खबरें सच दिखाती हैं। कमजोर वर्ग की समस्या के साथ विकास करने वाली और विकास को बढ़ाने वाली खबरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए गहन पड़ताल की भी जरूरत होती है।
महाकुंभ की कवरेज
वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान व्यवस्थागत खबरों के साथ ही अखाड़ों पर खास रिपोर्ट की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है।
विशेषज्ञता
महाकुम्भ, कुम्भ और माघ मेला की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ की कम्यूनिटी रिपोरिटिंग।
जीवन शैली को बदलने वाली खबरों के साथ, तथ्यात्मक विशेष रूप से विश्लेषण वाली खबरों पर फोकस।