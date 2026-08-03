वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों के लिए बनेगी सेवा नियमावली

गोण्डा में वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार करने की पहल की गई है। उच्च स्तरीय बैठक में 438 स्कूलों के करीब पांच हजार शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। नई नियमावली से शिक्षकों को सेवा सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलने की संभावना है।

गोण्डा, संवाददाता। जिले के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए लंबे समय से उठ रही मांग अब पूरी होने की ओर बढ़ती दिख रही है। प्रदेश सरकार पहली बार वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार करने जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर बीते दिनों लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें नियमावली के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पहल का लाभ जिले के 438 स्कूलों के करीब पांच हजार से अधिक वित्तविहीन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। बैठक में विशेष सचिव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल, वित्तविहीन संस्थाओं के प्रतिनिधि और कंसल्टेंट फर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए। शासन की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद को सभी संबंधित अभिलेखों के साथ प्रस्तुतीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।

नियमावली की बैठक पत्र के मुताबिक शासन ने 18 मार्च 2026 को वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया था। अब इसी समिति की बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्ते, अनुशासनात्मक व्यवस्था, सेवा सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार होगा। शिक्षक नेताओं के मुताबिक वर्तमान में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तो को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं। नई नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों को सेवा सुरक्षा, पारदर्शी व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षक संगठन लंबे समय से न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं की मांग करते रहे हैं। प्रधानाचार्य परिषद जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह, जिला मंत्री सहदेव सिंह और वित्तविहीन स्कूलों के तमाम शिक्षकों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह वित्तविहीन शिक्षकों के वर्षो पुराने संघर्ष का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार को सेवा नियमावली में न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा,भविष्य निधि, पदोन्नति और सम्मानजनक सेवा शर्तो को भी शामिल करना चाहिए।

कोट...

शासन की जानकारी शासन की ओर से वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों के सेवा नियमावली तैयार करने की पहल होने की जानकारी मिली है। शासन के निर्देशों के मुताबिक सभी स्कूलों से ब्योरा जुटाकर भेजा जाएगा।

-डॉ. रामचन्द्र, डीआईओएस