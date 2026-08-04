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विधान परिषद -तदर्थ शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के नियमितीकरण पर इसी माह निर्णय लेगी सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ। प्रदेश सरकार अनुदानित विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण के संबंध में इस माह सकारात्मक निर्णय लेगी। विधान परिषद में इस आश्वासन को सभापति ने सुनाया। शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने समय-समय पर इस मुद्दे को उठाया है।

विधान परिषद -तदर्थ शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के नियमितीकरण पर इसी माह निर्णय लेगी सरकार

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार प्रदेश के अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण के मामले में इसी माह कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। विधान परिषद में सभापति के निर्देश के बाद सरकार ने सदन को यह आश्वासन दिया है।दरअसल, शिक्षक़ नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शून्यकाल में औचित्य का सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा समय-समय पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 के तहत संचालित एवं अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत तदर्श शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण के आदेश जारी किए जाते रहे हैं। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इन माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि इन माध्यमिक विद्यालयों अथवा इस स्तर एवं उच्च शैक्षिक संस्थाओं में कम से कम चार वर्ष तक शिक्षक के रूप में कार्य न किया हो।

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वर्तमान में सहायिक माध्यमिक विद्यालयों में 80 फीसदी से अधिक प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। बीते फरवरी में इस सदन में यह प्रकरण उठाया गया था, जिस पर पीठ से स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी फिर भी अब तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। श्री त्रिपाठी के औचित्य के प्रश्न का समर्थन भाजपा सदस्य उमेश द्विवेदी, मानवेन्द्र सिंह तथा हरी सिंह ढ़िल्लो ने भी किया। इस पर सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने नेता सदन को निर्देश दिए कि वे इस महीने अगस्त में ही बैठक कर इस पर कोई निर्णय करें।

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