भदोही का नाम फिर से संत रविदासनगर होगा: योगी

भदोही जनपद को फिर से संत रविदासनगर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर की। इस अवसर पर उन्होंने समरसता और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार संत रविदास के संदेशों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है।

वाराणसी, विशेष संवाददाता। भदोही जनपद फिर से संत रविदासनगर के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने इसके लिए प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। यह ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संत शिरोमणि की जन्मस्थली काशी के सीरगोवर्धनपुर में किया। संत की 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से शुरू किए गए देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान के तहत आयोजित सभा में वह विचार व्यक्त कर रहे थे।

समरसता संकल्प सभा समरसता संकल्प सभा में उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सदियों पहले जिस समतामूलक समाज की कल्पना की थी, आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरातल पर उतारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कई बार महापुरुषों की पहचान कमजोर करने का प्रयास किया। गुरु पूर्णिमा पर संत शिरोमणि को नमन करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी 650वीं जयंती केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्र निर्माण का राष्ट्रीय पर्व बनेगी।

गुरु परंपरा और संतों का संदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु परंपरा भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है। संत रामानंद की परंपरा से संत रविदास तक, संतों ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक अध्यात्म, सेवा और समानता का संदेश पहुंचाया। उन्होंने मंच पर उपस्थित संतों का अभिनंदन करते हुए विशेष रूप से संत निरंजन दास महाराज का स्वागत किया और कहा कि उनका जीवन संत रविदास की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की दोपहर बाद रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धनपुर पहुंचे थे। उन्होंने रविदास मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद उनकी कांस्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सभा को सम्बोधित करने के बाद समरसता संकल्प अभियान के तहत पवित्र माटी की कलश यात्रा को देशभर में रवाना भी किया।

सामाजिक समरसता अभियान ‘ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न...’

योगी ने कहा कि भाजपा पूरे देश में ‘सामाजिक समरसता अभियान’ चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप यह अभियान गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचेगा, ताकि संत रविदास का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने संत की प्रसिद्ध पंक्ति ‘ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न...’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल भक्ति की वाणी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर का घोष है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी भावना के अनुरूप वर्ष 2020 से लगातार 81 करोड़ गरीबों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। यह संत रविदास के समतामूलक समाज के स्वप्न को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है।

काशी का संदेश काशी से निकला संदेश मानवता के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी की पावन धरती पर संत रविदास ने भक्ति, श्रम और मानवता का संदेश दिया। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की यह नगरी सदियों से संत परंपरा की धरोहर रही है। यहां से निकला समरसता का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा है।

महापुरुषों के सामाजिक सम्मान की नई परंपरा योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत परंपरा के महापुरुषों को राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट, माता शबरी और निषादराज के नाम पर संचालित योजनाएं तथा दलित एवं वंचित समाज से जुड़े महापुरुषों को राष्ट्रीय पहचान देना सामाजिक सम्मान की नई परंपरा है।

महत्वपूर्ण घोषणाएं बांटने वालों को उन्नयन नहीं दिखेगा

सीएम ने कटाक्ष किया कि जो बांटने वाले लोग हैं, उन्हें कभी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों का उन्नयन दिखाई नहीं देगा। क्योंकि उनके आदर्श हमेशा बाबर और औरंगजेब रहे हैं। वह बांटते हैं और फिर कटवाने का काम करते हैं।

प्रतिमाओं पर छतरी और स्मारक पर बाउंड्री कराएगी सरकार

योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, डॉ. भीमराव आंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े महापुरुषों की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित की जाएंगी। जहां संत रविदास से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बाउंड्री वॉल नहीं है, वहां राज्य सरकार अपने खर्च पर निर्माण कराएगी और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गई है।

शिक्षा में प्रतिबद्धता श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले

सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर मिले जो समाज के अन्य वर्गों को प्राप्त हैं।

सच्ची श्रद्धांजलि समरस समाज का निर्माण ही प्रति सच्ची श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संत रविदास की जयंती वर्ष से जुड़े सभी कार्यक्रमों में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं, संत समाज और आयोजकों से आह्वान किया कि वे संत की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारते हुए समाज को जोड़ने का कार्य करें। भेदभाव, ऊंच-नीच और सामाजिक विभाजन से उठकर समरस समाज का निर्माण ही संत रविदास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में योगी ने कहा कि संत रविदास का संदेश कर्म, भक्ति और मानव सेवा का है। विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास के साथ बढ़े।

कार्यक्रम में मौजूद लोग इनकी रही मौजूदगी

कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम सिंह बैरवा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, उत्तराखंड सरकार के मंत्री खजान दास, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, स्टाम्प राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, मंत्री संजीव गौड़, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा आदि की प्रमुख मौजूदगी रही।