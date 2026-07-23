Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रवृत्ति के लिए 11 अगस्त से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

प्रदेश सरकार ने 2026-27 शैक्षिक सत्र के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की समय-सारिणी जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 11 से 25 अगस्त तक होंगे।

9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रवृत्ति के लिए 11 अगस्त से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सारिणी जारी लखनऊ, विशेष संवाददाता

ये भी पढ़ें:छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि घोषित

छात्रवृत्ति योजना विवरण

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष-शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं की समय-सारिणी जारी कर दी है। छात्र 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

ये भी पढ़ें:छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन शुरू, जनवरी में खातों में पहुंचेगी धनराशि

नवीनीकरण प्रक्रिया

नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त, 2026 तक चलेगी। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन सत्यापन एवं अग्रसारण 30 अगस्त तक किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्र संख्या का सत्यापन 31 अगस्त से 10 सितंबर तक तथा एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 11 से 17 सितंबर तक की जाएगी।

डेटा लॉक और धनराशि अंतरण

इसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा डाटा लॉक, मांग सृजन तथा पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि का अंतरण चरणबद्ध ढंग से अक्तूबर के अंत तक पूरा किया जाएगा। यदि किसी आवेदन में त्रुटि या संदिग्ध डाटा पाया जाता है तो उसके सत्यापन, पुनः स्क्रूटनी एवं संशोधन के लिए अलग समय-सारिणी भी निर्धारित की गई है।

मास्टर डाटा तैयारी

प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक मास्टर डाटा तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी विद्यालयों का सत्यापन, मान्यता, सीटों तथा अन्य विवरणों का प्रमाणीकरण करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के निजी विद्यालयों की पोर्टल पर मार्किंग की प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी की जाएगी।

नवीन श्रेणी का पंजीकरण

नवीन श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर, 2026 तक किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों द्वारा हार्डकॉपी एवं आवश्यक अभिलेख विद्यालय में जमा करने, विद्यालय स्तर पर सत्यापन, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण तथा एनआईसी की स्क्रूटनी सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए भी अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी सत्यापन पूर्ण होने के बाद जनवरी 2027 में पीएफएमएस के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।

निर्देश और अपील

शासन ने सभी संबंधित विभागों, जिला विद्यालय निरीक्षकों, समाज कल्याण अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करते हुए प्रत्येक चरण समय पर पूरा करें, ताकि किसी भी पात्र छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही विद्यार्थियों से भी समय पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक अभिलेख संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करने की अपील की गई है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
छात्र 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
ये भी पढ़ें:SBI Asha Scholarship 2026: एसबीआई दे रहा है 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप, ऐसे करें अप्लाई

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Scholarship Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।