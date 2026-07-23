9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रवृत्ति के लिए 11 अगस्त से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

प्रदेश सरकार ने 2026-27 शैक्षिक सत्र के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की समय-सारिणी जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 11 से 25 अगस्त तक होंगे।

पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सारिणी जारी लखनऊ, विशेष संवाददाता

छात्रवृत्ति योजना विवरण प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष-शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं की समय-सारिणी जारी कर दी है। छात्र 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

नवीनीकरण प्रक्रिया नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त, 2026 तक चलेगी। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन सत्यापन एवं अग्रसारण 30 अगस्त तक किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्र संख्या का सत्यापन 31 अगस्त से 10 सितंबर तक तथा एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 11 से 17 सितंबर तक की जाएगी।

डेटा लॉक और धनराशि अंतरण इसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा डाटा लॉक, मांग सृजन तथा पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि का अंतरण चरणबद्ध ढंग से अक्तूबर के अंत तक पूरा किया जाएगा। यदि किसी आवेदन में त्रुटि या संदिग्ध डाटा पाया जाता है तो उसके सत्यापन, पुनः स्क्रूटनी एवं संशोधन के लिए अलग समय-सारिणी भी निर्धारित की गई है।

मास्टर डाटा तैयारी प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक मास्टर डाटा तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी विद्यालयों का सत्यापन, मान्यता, सीटों तथा अन्य विवरणों का प्रमाणीकरण करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के निजी विद्यालयों की पोर्टल पर मार्किंग की प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी की जाएगी।

नवीन श्रेणी का पंजीकरण नवीन श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर, 2026 तक किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों द्वारा हार्डकॉपी एवं आवश्यक अभिलेख विद्यालय में जमा करने, विद्यालय स्तर पर सत्यापन, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण तथा एनआईसी की स्क्रूटनी सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए भी अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी सत्यापन पूर्ण होने के बाद जनवरी 2027 में पीएफएमएस के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।

निर्देश और अपील शासन ने सभी संबंधित विभागों, जिला विद्यालय निरीक्षकों, समाज कल्याण अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करते हुए प्रत्येक चरण समय पर पूरा करें, ताकि किसी भी पात्र छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही विद्यार्थियों से भी समय पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक अभिलेख संबंधित शिक्षण संस्थानों में जमा करने की अपील की गई है.