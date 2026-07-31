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सोरों की मोठ की चाट एक जनपद, एक उत्पाद में हुई शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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प्रदेश सरकार ने तीर्थ नगरी सोरों की मोठ की चाट को एक व्यंजन के रूप में मान्यता दी है। उद्योग विभाग ने इसे एक जनपद, एक भोजन योजना में शामिल किया है। सोरों में चाट बनाने वाले कारीगरों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। यह योजना 31 जुलाई तक आवेदन के लिए खुली है।

सोरों की मोठ की चाट एक जनपद, एक उत्पाद में हुई शामिल

प्रदेश सरकार ने तीर्थ नगरी सोरों की मोठ की चाट को एक व्यंजन, एक उत्पाद में शामिल किया है। उद्योग विभाग ने सोरों की मोठ, कासगंज की सोनपपड़ी, मूंग का दलमा और कलाकंद को परंपरागत विशिष्ट व्यंजन के रूप में चयनित करके प्रदेश सरकार को भेजा था। प्रदेश सरकार ने एक जनपद, एक भोजन के रूप में स्वीकृति दे दी। उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने बताया कि एक जनपद, एक व्यंजन में चिन्हित व्यंजन जनपद की विशिष्टता को सहेजे हुए हैं। इन व्यंजनों में सोरों की मोठ की चाट भी शामिल की गई है। सोरों में मोठ की चाट को बनाने वाले दो दर्जन से अधिक कारीगर परंपरागत रूप से यह काम कर रहे हैं।

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प्रदेश सरकार एमएसएमई के माध्यम से ओडीओसी उत्पाद की उत्पादकता बढ़ाने के लिए व इसे स्वरोजगार से जोड़ने के लिए व्यंजन बनाने वाली इकाइयों को ऋण प्रदान करेगी। इसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों की स्थापना, पैकेजिंग, लेबरिंग रैपर के लिए ऋण देगी। इस ऋण पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इस योजना में छोटे कारीगर व प्रतिष्ठान इस योजना में विभाग की साइट पर आवेदन गुरूवार तक 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

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