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चुनावी साल में विकास की राह पर योगी सरकार का बजट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपुरक बजट पेश किया। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 41,620 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा और नई योजनाओं के लिए पर्याप्त रकम का प्रावधान किया गया है।

चुनावी साल में विकास की राह पर योगी सरकार का बजट

- विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपुरक बजट - 59,019.54 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में से बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे 41,620 करोड़

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वीबी जीरामजी योजना

- मनरेगा की जगह लाई गई वीबी जीरामजी योजना के लिए 13768 की व्यवस्था की गई

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महिलाओं की मुफ्त यात्रा

-60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

चुनावी साल में भी योगी सरकार विकास की राह पर मजबूती से बढ़ती दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपुरक बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट रखा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, 41,620 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित किया गया है। मनरेगा की जगह लाई गई ‘वीबी-जीरामजी योजना’ के लिए भी सरकार ने 13,768 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपये है, जिसमें राजस्व लेखे पर 17,399.50 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपये है। इस अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 6.47 प्रतिशत है। अनुपूरक में 7854.25 करोड़ रुपये की नई मांगें हैं। अनुपूरक मांगों के इस आकार में 11,240.97 लाख रुपये राज्य सरकार को केंद्रांश के तौर पर मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-2027 का मूल बजट 9,12,696.35 करोड़ रुपये है।

विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रखे गए इस अनुपूरक बजट में सरकार ने चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और प्रदेश में निवेश की रफ्तार को गति देने के लिए सरकार ने खजाना खोला है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पुलिया निर्माण के अलावा उनके लिए रोजगार की योजना में भी सरकार में पर्याप्त रकम का इंतजाम किया है। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने बजट का लगभग 28 फीसदी हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। वीबीजीरामजी योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपये खर्चने के अलावा सरकार ने मनरेगा के बकाया भुगतान के लिए भी 2500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं।

बुनियादी ढांचे को और मिलेगी मजबूती

बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा योगी सरकार ने बुनियादी परियोजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। तकरीबन 41,620 करोड़ रुपये इन परियोजनाओं में खर्च होंगे। रकम का इस्तेमाल प्रदेश में नए लिंक एक्सप्रेस-वे, एक्सप्रेस-वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डाटा सेंटर के निर्माण में किया जाएगा। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाने के बाद अब राज्य सरकार का फोकस सभी एक्सप्रेस-वे को आपस में जोड़ने पर है। इसके लिए लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा।

एक्सप्रेसवे के लिए खोला खजाना

अनुपूरक बजट में जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। आगरा एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 400 करोड़ रुपये, विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 6500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अनुपूरक बजट में दिया गया है। यह एक्सप्रेस-वे प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार को बजट के जरिए रफ्तार मिलेगी। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए सरकार ने जमीन खरीदने के लिए 5700 करोड़ रुपये और निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। वहीं, विन्ध्य एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से भी जोड़ा जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे सोनभद्र से शुरू होकर चंदौली होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। एक्सप्रेस-वे की जमीन खरीद के लिए 2300 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

महिलाओं की मुफ्त यात्रा

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की फ्री यात्रा के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन है। निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए अनुपूरक में 930 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सरकार ने रखा है।

इसके अलावा अनुपूरक में सामान्य वर्ग के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृति के लिए 155 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च प्रस्तावित किया गया है। उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार ने 31 राजकीय पॉलिटेक्निक में बनाए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 382 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस पर सरकार 44.50 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।

शिक्षकों को वापस किया जाएगा काटा गया प्रीमियम

सामूहिक बीमा के मद में बेसिक शिक्षकों के वेतन से काटी गई प्रीमियम की राशि सरकार वापस करेगी। वर्ष 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलेरी से प्रीमियम की राशि काटी गई थी। इसे वापस करने के लिए 134 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुपूरक में है। यह प्रीमियम करीब 2.50 लाख शिक्षकों को वापस किया जाएगा।

सभी ग्राम सचिवालयों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र

सरकार सभी ग्राम सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करेगी। आधार अपडेट करवाने से लेकर नए आधार बनाने तक में इससे ग्रामीणों को सहूलियत होगी। सरकार ने इसमें 70 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित किया है। गांवों में सोलर लाइटें लगवाने के लिए सरकार मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना शुरू कर रही है। इसमें 30 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अनुपूरक में है। संत कबीरनगर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के लिए 125 करोड़ की अनुपूरक मांग रखी गई है।

आयुर्वेद अनुसंधान के क्लीनिकल प्रमाणीकरण का केंद्र होगा स्थापित

अब आयुर्वेद अनुसंधान के क्लीनिकल प्रमाणीकरण का केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 3.25 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। यह केंद्र कानपुर में स्थापित होगा। यूपी सरकार और आईआईटी कानपुर के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी। इसके आलवा सरकार आगरा, बस्ती, गोंडा, मेरठ और मिर्जापुर मंडल में राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालयों की स्थापना करेगी। सरकार ने इसके लिए अनुपूरक में 23.25 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है।

बाराबंकी में केडी सिंह का पैतृक आवास बनेगा संग्रहालय

पद्मश्री बाबू केडी सिंह का बाराबंकी स्थित पैतृक आवास संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2.43 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में दिए हैं।

बुनकरों का होगा सामूहिक बीमा

सरकार बुनकरों का सामूहिक बीमा करवाएगी। इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने अनुपूरक में 2.79 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।

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अनुपुरक बजट एक नजर में

कुल अनुपूरक बजट: ₹59,019.54 करोड़

पूंजीगत व्यय: ₹41,620 करोड़

केंद्र से सहायता: ₹11,240.97 करोड़

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किन विभागों को कितना मिला

विभाग रकम (करोड़ रुपये में)

उद्योग 22107.88

ग्राम्य विकास 17942.73

ऊर्जा 7,422.27

चिकित्सा स्वास्थ्य 2000.25

समाज कल्याण 1655.00

महिला कल्याण 1094.40

लोक निर्माण 700.01

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितना अनुपूरक बजट पेश किया?
योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।
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