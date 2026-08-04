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विधान परिषद- एससीईआरटी के प्रवक्ताओं की पदोन्नति जल्द कराएगी सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश सरकार शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एससीईआरटी) के प्रवक्ताओं को पदोन्नत करने की तैयारी कर रही है। विधान परिषद में मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 3,346 प्रवक्ताओं को स्थाई किया गया है और प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। प्रवक्ताओं के ग्रेड पे को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है।

विधान परिषद- एससीईआरटी के प्रवक्ताओं की पदोन्नति जल्द कराएगी सरकार

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एससीईआरटी) के प्रवक्ताओं को पदोन्नत करने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधान परिषद में दी। शून्यकाल में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल की तरफ से एससीईआरटी प्रवक्ताओं के ग्रेड पे का मुद्दा उठाते हुए इनके लम्बित प्रोन्नति के मामले को भी उठाया। श्री चंदेल ने कार्य स्थगन के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि एससीईआरटी में प्रवक्ताओं को अब भी 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है। इन प्रवक्ताओं के 6-8 साल में प्रमोशन का भी प्रावधान है लेकिन लंबे समय से वह भी नहीं हुआ।

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ऐसे में इनका ग्रेड पे बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया जाए। जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने ही कई वर्षों बाद 3,346 प्रवक्ताओं को स्थाई किया है। अब मेरिट के आधार पर आयोग के माध्यम से इनका ब्योरा मांगा गया है। इनके प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान है।

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