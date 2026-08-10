बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान, नहीं सुनते अधिकारी

कस्बा स्थित 33/11 विद्युत उपकेंद्र की हालत बेहद खराब है। ट्रांसफार्मरों के रख रखाव से लेकर स्वीच यार्ड और उपकेंद्र से लेकर गांवों को जाने वाली मेन लाईन तक की हालत जीर्ण-शीर्ण है। गांवों को 18 घंटे विद्युत आपूर्ति मुहैया करने के सख्त आदेश के बाद से विभागीय स्तर पर उपकेंद्रों को प्रतिदिन 20 से 21 घंटे की विद्युत आपूर्ति मिलने लगी है। लेकिन बिजली आपूर्ति गांवों को महज 9 से 10 घंटे ही मिल रही है। विभागीय कर्मियों की ही माने तो उपकेंद्र से सभी फीडरों की मेन लाइन के तार 60 से 70 वर्ष पुराने एवं जर्जर हैं। जो आये दिन कहीं न कहीं टूटकर गिरते रहते हैं। उपकेंद्र पर भी कभी ओसीबी खराब रहती है तो कभी इनकमिंग फीडर जल जाता है। ऐसे में गांवों को 18 घंटे विद्युत आपूर्ति कैसे की जाए, फिलहाल इसका कोई ठोस विकल्प विभागीय कर्मचारियों के भी पास नहीं दिख रहा है। यह समस्या भी अकेले धानापुर उपकेंद्र की नहीं है। बल्कि डबरिया, कमालपुर, आवाजापुर, सकलडीहा, चहनियां, मारूफपुर आदि अन्य उपकेंद्र भी ऐसे ही जर्जर अवस्था में होने के चलते ग्रामीण इलाकों के लिए बोझ बने हुए हैं। नरौली गांव के सुमंत भाष्कर, बुद्धपुर गांव के अजय प्रताप सिंह, शिवपूजन उपाध्याय, हिंगुतरगढ़ के चंद्रप्रकाश पांडेय, रायपुर के राधारमण यादव, प्रसहटा के सुरेश यादव, रामपुर दीयां के नगीना यादव, धराव के शमशेर अहमद, निदिलपुर के मधुकर मौर्य आदि अन्य उपभोक्ताओं का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी विभाग के अधिकारी इस ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से सरकारी आदेश के बाद भी उपभोक्ताओं को उनके हक की विद्युत आपूर्ति नहीं मिल रही है। लोगों ने मुख्यमंत्री का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।सात माह पहले लगी केबिल भी टूट कर गिरने लगी: धानापुर। सात माह पहले जिन गावो में नंगे तारों को हटाकर केबिलें लगाई गई। वह अब जगह जगह से पिघलकर टूटने लगी हैं। आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की सांठ गांठ के चलते गांवों में लगाई जाने वाली केबिल गुणवत्ता पूर्ण नहीं है। इसी वजह से भारी भरकम धनराशि खर्च कर लगाई गई बिजली की केविलें इतने कम समय मे बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे गांवों की संख्या एक या दो नहीं, बल्कि कई दर्जन बताई जा रही है। लोगों ने लगाई गई केबिल की गुणवत्ता जांचने को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है।