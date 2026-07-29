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वकीलों ने पांच लाख का मुफ्त कैशलेस सुविधा पर मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक की मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। यह योजना जरूरतमंद अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए राहत का साधन बनेगी। कचहरी परिसर में इस योजना का स्वागत किया गया। विधायक सुरेंद्र मैथानी और लॉयर्स एसोसिएशन ने इसका आभार व्यक्त किया है।

वकीलों ने पांच लाख का मुफ्त कैशलेस सुविधा पर मनाया जश्न

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक की मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने पर कचहरी परिसर में खुशी का माहौल रहा। गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए उनका और सांसद रमेश अवस्थी का आभार जताया। लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पं. रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने शताब्दी द्वार पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। विधायक ने कहा कि यह योजना प्रदेश के जरूरतमंद अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इस दौरान अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद, ओपी दुबे, अनिल दीक्षित, कुलदीप यादव, आयुष शुक्ला, साजिद खान, अमरदीप आदि रहे।

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