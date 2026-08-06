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गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थियों में बांटा गया चयन पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए। इसमें पशुपालकों को पशु पालन की योजनाओं और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई।

गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थियों में बांटा गया चयन पत्र

मिर्जापुर, संवाददाता। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को विकास भवन स्थित सभागार में डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किया गया। पशु पालकों को उन्नत नस्ल के पशुपालन, पशु रोग के रोकथाम, डेयरी एवं पशुपालन की विभागीय योजना के बारे में जानकारी दी गई। नंदबाबा दुग्ध मिशन के नोडल अधिकारी मनोज दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार गो-सरंक्षण, संवर्धन के साथ-साथ आमजन मानस को रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार के छोटे से प्रयास से उनकी आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे।

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इससे जहां स्वदेशी गायों को पालने के प्रति आम लोगों में रूझान बढ़ेगा। वहीं अन्य प्रजाति के गायों में होने वाली बीमारियां भी नहीं फैलेगी। इस अवसर डीसी मनरेगा श्वेतांक सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी संदीप सिंह, पशु विज्ञान एवं पशु संकाय विभाग बीएचयू के प्रोफेसर धनंजय सिंह आदि मौजूद रहे।

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