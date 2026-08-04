एचसीएस ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल और कराएगा काम, करार बढ़ाया
लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर फंड से काम कराने
लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर फंड से काम कराने के लिए एचसीएल फाउंडेशन के साथ करार को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। यह करार 6 फरवरी 2015 को हुआ था। इसके बाद 7 सितंबर 2020 को इसे पांच साल के लिए बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। ग्राम्य विकास विभाग ने ‘समुदाय परियोजना’ को आगे बढ़ाने के लिए एचसीएल फाउंडेशन के साथ करार किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना, आजीविका, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारना लाने के साथ गांवों का समग्र विकास कराना है।
इसके सहारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जीवन स्तर में सुधार लाना है।
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