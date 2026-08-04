Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एचसीएस ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल और कराएगा काम, करार बढ़ाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर फंड से काम कराने

एचसीएस ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल और कराएगा काम, करार बढ़ाया

लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर फंड से काम कराने के लिए एचसीएल फाउंडेशन के साथ करार को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। यह करार 6 फरवरी 2015 को हुआ था। इसके बाद 7 सितंबर 2020 को इसे पांच साल के लिए बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। ग्राम्य विकास विभाग ने ‘समुदाय परियोजना’ को आगे बढ़ाने के लिए एचसीएल फाउंडेशन के साथ करार किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना, आजीविका, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारना लाने के साथ गांवों का समग्र विकास कराना है।

इसके सहारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जीवन स्तर में सुधार लाना है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।