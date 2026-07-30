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वित्तविहीन शिक्षकों के सेवा नियमावली निर्माण प्रक्रिया तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने उनके सेवा नियमावली के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यह शिक्षकों के संघर्ष और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिससे शिक्षकों को न्यायसंगत सेवा सुरक्षा मिलेगी।

वित्तविहीन शिक्षकों के सेवा नियमावली निर्माण प्रक्रिया तेज

फतेहपुर, संवाददाता। वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने उनकी सेवा नियमावली के निर्माण की प्रक्रिया को गति दे दी है। यह कदम वर्षों से चले आ रहे संघर्ष, सतत संवाद, प्रभावी पैरवी तथा शिक्षक हितों के प्रति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रतिबद्धता का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है।मशिसं के जिलाध्यक्ष अलोक शुक्ला ने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली के निर्माण के संबंध में विचार-विमर्श के लिए उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई है। बताया कि ये औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि वित्तविहीन शिक्षक समाज के वर्षों पुराने संघर्ष, सेवा सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियों तथा स्पष्ट सेवा नियमावली की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल है।

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बताया कि सेवा नियमावली के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी और वित्तविहीन शिक्षकों को न्यायसंगत सेवा सुरक्षा, स्पष्ट अधिकार तथा सम्मानजनक कार्य व्यवस्था मिल सकेगी। कहा कि अंतिम निर्णय होने तक वह पूरी मजबूती के साथ शिक्षक हितों की आवाज संघ बुलंद करता रहेगा।

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