शहरी क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने का जिम्मा फिर से नगर विकास विभाग को
उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने और स्थानांतरित करने का कार्य नगर विकास विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। सभी जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं, और अधिकारियों को पिछले निर्णयों के अनुपालन की रिपोर्ट देने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्रों एवं स्थानीय निकायों में बंदरों को पकड़ने, स्थानांतरित करने और छोड़ने का कार्य पूर्व की भांति नगर विकास विभाग ही कराएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने अधिकारियों से 16 जून 2026 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व की तरह अब बंदर को पकड़ने व छोड़ने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग की होगी।
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