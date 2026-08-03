विधान परिषद- सेवानिवृत शिक्षकों को कैशलेस इलाज पर विचार करेगी सरकार
लखनऊ में विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि सरकार सेवानिवृत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर विचार कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए जोर दिया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षक नेताओं को आश्वासन देते हुए कहा है कि कैशलेस इलाज की सुविधा से वंचित रह गए एडेड स्कूलों के सेवानिवृत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को भी इसका लाभ देने पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द निर्णय का आश्वासन भी दिया।दरअसल, सोमवार को निर्दल समूह के नेता राज बहादुर सिंह चंदेल ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और रिटायर्ड शिक्षकों को भी कैशलेस योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व सेवानिवृत शिक्षक एवं कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का लाभ दिया दिया जाना चाहिए।
शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि राज्यकर्मियों को सेवानिवृति के बाद इसका लाभ मिल रहा है तो रिटायर्ड शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों को भी यह सुविधा दिया जाना चाहिए। इस पर नेता सदन ने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ा काम किया है और लगातार कर भी रहे हैं। यदि कोई वर्ग छूट रहा है या कोई और दिक्कत है तो हम इस बारे में विचार करेंगे।
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